В Самарской области торговый представитель обокрал свою компанию на 835 тыс. рублей
В Самарской области торговый представитель похитил 835 тыс. рублей из компании, в которой трудился. Мужчина устроился в ООО "Титан", которое находится в Пестравском районе. Он торговал напитками, но не спешил вносить полученные деньги в кассу. Таким образом, он обманул предприятие на 835 тыс. рублей.
- Это происходило в 2017 году. Используя служебное положение работник причинил материальный вред компании на крупную сумму, - собщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.
Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Следователи собрали достаточную доказательную базу и теперь дело передают в суд.Мужчине грозит срок до 6 лет и до 200 тыс. рублей штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU