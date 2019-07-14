В Самарской области торговый представитель обокрал свою компанию на 835 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 10:42 2019-07-14T10:42:38+03:00

В Самарской области мужчина хорошенько нажился на своих работодателях

Как выяснилось, мужчина занимался реализацией напитков, но вот деньги, полученные от покупателей, оставлял себе

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В Самарской области торговый представитель похитил 835 тыс. рублей из компании, в которой трудился. Мужчина устроился в ООО "Титан", которое находится в Пестравском районе. Он торговал напитками, но не спешил вносить полученные деньги в кассу. Таким образом, он обманул предприятие на 835 тыс. рублей.

- Это происходило в 2017 году. Используя служебное положение работник причинил материальный вред компании на крупную сумму, - собщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Следователи собрали достаточную доказательную базу и теперь дело передают в суд.Мужчине грозит срок до 6 лет и до 200 тыс. рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU