"Это вам не Барселона!" Мяч с автографами игроков Сызрани-2003 продают за 30 тыс. рублей
В Самарской области на "Авито" выставили необычный и недешевый лот. Футбольный мяч Adidas с автографами ФК "Сызрань - 2003", который в этом году был официально закрыт, продается за 30 тыс. рублей.
- Это вам не Барселона и не какой нибудь Реал. Это Сызрань. Лучшее вложение денежных средств, биткоин даже не так стабилен как мяч ибо потом этот легендарный мяч будет стоить в разы выше, - горько шутит поклонник сызранской команды. Ну или же вера фаната в свой клуб выше всех финансовых неурядиц.
Напомним, что в этом году стало известно, что Сызрань-2003 не будет выступать в профессиональной лиге. Спортобозреватель "КП-Самара" вспомнил, чем нам запомнился этот клуб, которому просто не хватило денег для дальнейшего гордого шествия в ПФЛ. Может быть, продажами спортинвентаря пытается заработать сам клуб?
ИСТОЧНИК KP.RU