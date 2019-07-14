2019-07-14T11:28:54+03:00
Спорт

"Это вам не Барселона!" Мяч с автографами игроков Сызрани-2003 продают за 30 тыс. рублей

Продавец считает, что это хорошее вложение денег
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Вот такой мяч оценили в 30 тыс. рублейВот такой мяч оценили в 30 тыс. рублей
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В Самарской области на "Авито" выставили необычный и недешевый лот. Футбольный мяч Adidas с автографами ФК "Сызрань - 2003", который в этом году был официально закрыт, продается за 30 тыс. рублей.

- Это вам не Барселона и не какой нибудь Реал. Это Сызрань. Лучшее вложение денежных средств, биткоин даже не так стабилен как мяч ибо потом этот легендарный мяч будет стоить в разы выше, - горько шутит поклонник сызранской команды. Ну или же вера фаната в свой клуб выше всех финансовых неурядиц.

Напомним, что в этом году стало известно, что Сызрань-2003 не будет выступать в профессиональной лиге. Спортобозреватель "КП-Самара" вспомнил, чем нам запомнился этот клуб, которому просто не хватило денег для дальнейшего гордого шествия в ПФЛ. Может быть, продажами спортинвентаря пытается заработать сам клуб?

ИСТОЧНИК KP.RU

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