Голенков забил молодежке "ЦСКА", матч окончился с ничейным результатом

СЕГОДНЯ 12:21 2019-07-14T12:21:18+03:00

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Молодежные составы самарских "Крыльев Советов" и ЦСКА сыграли вничью в матче первого тура молодежного первенства страны. Игра закончилась со счетом 1:1. На 9 минуте счет открыл Егор Голенков, воспитанник самарского футбола, который претендует на место в основе. Москвичи сравняли счет на 68 минуте.

Сегодня в 17.30 на "Самара Арене" состоится матч основных составов. Наблюдать за игрой онлайн можно на сайте kp.ru. Сегодня за "Крылья" может сыграть Александр Анюков, вернувшийся в клуб. А вот Сергей Корниленко на поле не выйдет.

ИСТОЧНИК KP.RU