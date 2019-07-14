2019-07-14T12:21:18+03:00
Спорт

Голенков забил молодежке "ЦСКА", матч окончился с ничейным результатом

Молодежные составы "Крыльев" и ЦСКА не выявили победителя в матче 14 июля
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Молодежка "Крыльев" разошлась с ЦСКА вничьюМолодежка "Крыльев" разошлась с ЦСКА вничьюФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Молодежные составы самарских "Крыльев Советов" и ЦСКА сыграли вничью в матче первого тура молодежного первенства страны. Игра закончилась со счетом 1:1. На 9 минуте счет открыл Егор Голенков, воспитанник самарского футбола, который претендует на место в основе. Москвичи сравняли счет на 68 минуте.

Сегодня в 17.30 на "Самара Арене" состоится матч основных составов. Наблюдать за игрой онлайн можно на сайте kp.ru. Сегодня за "Крылья" может сыграть Александр Анюков, вернувшийся в клуб. А вот Сергей Корниленко на поле не выйдет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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