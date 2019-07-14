2019-07-14T14:49:24+03:00
Спорт

«Крылья Советов» сыграют с ЦСКА в новой форме. Она стала еще больше похожа на форму Уругвая

До полного сходства с чарруа не хватает пары деталей
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Формы "КС" и ЦСКА на матч 1 тура РПЛ.Формы "КС" и ЦСКА на матч 1 тура РПЛ.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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«Крылья Советов» негласно презентовали новый домашний комплект формы. Его показали на предматчевом совещании перед встречей с ЦСКА на «Самара Арене». Новая форма похожа на комплект прошлого сезона, но с некоторыми изменениями – футболка по-прежнему голубая, но полоски на рукавах теперь белого цвета (в прошлом сезоне они были темно-синими). Шорты – темно-синие.

Эти изменения сделали форму «Крыльев» еще больше похожей на форму сборной Уругвая. На Кубке Америки 2019 чарруа играли в очень похожих комплектах, за исключением пары незначительных деталей, таких как золотистый логотип технического спонсора – немецкой компании Puma и более темного цвета шорт.

Сходство с Уругваем заметил при переходе в самарскую команд в прошлом году у и Агустин Рохель. Защитник как раз выступает за чарруа, но с Уругваем на Кубок Америки в этом году не ездил.

Для сравнения. Голубая - форма Уругвая на Кубке Америки 2019. Фото: REUTERS

Для сравнения. Голубая - форма Уругвая на Кубке Америки 2019.Фото: REUTERS

Выездной комплект «Крылья» пока не представили, однако известно, что футболки будут белого цвета с синими полосками на рукавах (синий цвет в этом сезоне будет светлее, чем в прошлом).

Напомним, «Крылья Советов» сыграют с ЦСКА сегодня, 14 июля, на стадионе «Самара Арена». Матч начнется в 17:30 по местному времени. «КП-Самара» проведет прямую трансляцию встречи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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