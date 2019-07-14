В Сызрани из озера достали утонувшую школьницу
Девочка купалась в озере села Рязодей
В этом озере произошла трагедия
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В Самарской области в озере утонула 13-летняя девочка. Ее тело извлекли спасатели из водоема, который находится около села Рязодей. Девочка утонула накануне, ее специально искали водолазы.
- Ребенка нашли на глубине пяти метров, в 75 метрах от берега, - сообщает ПСС по Самарской области.
Сейчас ведется следствие, тело сейчас отдали родственникам девочки.
ИСТОЧНИК KP.RU