В Сызрани из озера достали утонувшую школьницу

СЕГОДНЯ 14:52 2019-07-14T14:52:41+03:00

В этом озере произошла трагедия

Изменить размер текста: A A

В Самарской области в озере утонула 13-летняя девочка. Ее тело извлекли спасатели из водоема, который находится около села Рязодей. Девочка утонула накануне, ее специально искали водолазы.

- Ребенка нашли на глубине пяти метров, в 75 метрах от берега, - сообщает ПСС по Самарской области.

Сейчас ведется следствие, тело сейчас отдали родственникам девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU