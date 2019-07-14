2019-07-14T14:52:41+03:00
Общество

В Сызрани из озера достали утонувшую школьницу

Девочка купалась в озере села Рязодей
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В этом озере произошла трагедияВ этом озере произошла трагедия
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В Самарской области в озере утонула 13-летняя девочка. Ее тело извлекли спасатели из водоема, который находится около села Рязодей. Девочка утонула накануне, ее специально искали водолазы.

- Ребенка нашли на глубине пяти метров, в 75 метрах от берега, - сообщает ПСС по Самарской области.

Сейчас ведется следствие, тело сейчас отдали родственникам девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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