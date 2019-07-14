К вечеру самарцам обещают грозу и пугают северо-западным ветром
Жару к вечеру могут сменить раскаты грома и сверкающие молнии
Небо хмурится, погода портится
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Жителей Самары предупреждают о грозе, которая может к вечеру придти на смену духоте и жаре. По данным синоптиков, к вечеру возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер будет дуть северо-западный.
- Облачность переменная, температура останется порядка +24 +27 градусов, - говорят синоптики.
О переменах погоды горожан предупреждают, чтобы они были готовы к неблагоприятным явлениям и могли правильно подготовиться к капризам погоды. Например, во время грозы не рекомендуют находиться на открытой местности, стоять под старыми деревьями.
ИСТОЧНИК KP.RU