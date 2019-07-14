К вечеру самарцам обещают грозу и пугают северо-западным ветром

СЕГОДНЯ 15:04 2019-07-14T15:13:27+03:00

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Жителей Самары предупреждают о грозе, которая может к вечеру придти на смену духоте и жаре. По данным синоптиков, к вечеру возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер будет дуть северо-западный.

- Облачность переменная, температура останется порядка +24 +27 градусов, - говорят синоптики.

О переменах погоды горожан предупреждают, чтобы они были готовы к неблагоприятным явлениям и могли правильно подготовиться к капризам погоды. Например, во время грозы не рекомендуют находиться на открытой местности, стоять под старыми деревьями.

ИСТОЧНИК KP.RU