Анюков выйдет на матч «Крыльев Советов» с ЦСКА с первых минут
Команды опубликовали стартовые составы
Анюков выйдет в стартовом составе.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Новички «Крыльев Советов» Александр Анюков и Дмитрий Комбаров выйдут на матч 1 тура РПЛ против ЦСКА с первых минут. Компанию в стартовом составе им составят Рыжиков, Карпов, Бурлак, Гынсарь, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Кабутов и Соболев. Об этом сообщает пресс-служба «КС».
У ЦСКА состав следующий – Акинфеев, Фернандес, Васин, Ахметов, Влашич, Чалов, Сигурдссон, Магнуссон, Бистрович, Шарлия и Обляков.
Игра начнется в 17:30 по самарскому времени. Трансляцию можно посмотреть на сайте samara.kp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU