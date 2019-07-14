Анюков выйдет на матч «Крыльев Советов» с ЦСКА с первых минут

СЕГОДНЯ 15:40 2019-07-14T15:40:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Новички «Крыльев Советов» Александр Анюков и Дмитрий Комбаров выйдут на матч 1 тура РПЛ против ЦСКА с первых минут. Компанию в стартовом составе им составят Рыжиков, Карпов, Бурлак, Гынсарь, Зиньковский, Мияйлович, Антон, Кабутов и Соболев. Об этом сообщает пресс-служба «КС».

У ЦСКА состав следующий – Акинфеев, Фернандес, Васин, Ахметов, Влашич, Чалов, Сигурдссон, Магнуссон, Бистрович, Шарлия и Обляков.

Игра начнется в 17:30 по самарскому времени. Трансляцию можно посмотреть на сайте samara.kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU