2019-07-14T16:57:16+03:00
Общество

За полгода в Самарской области 14 человек отравились неправильно приготовленными грибами

Смертельных случаев зафиксировано не было
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Детям грибы давать не рекомендуютДетям грибы давать не рекомендуют
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В Самарской области за полгода 14 человек отравились условно-съедобными грибами. Они были неправильно приготовлены: плохо промыты, прошли недостаточную термическую обработку.

- Все случаи закончились выздоровлением. Все были связаны с употреблением в пищу условно-съедобных грибов, - сообщает управление Роспотребнадзора. - Проблем с грибами домашнего консервирования за полгода не было зафиксировано.

Сотрудники ведомства напоминают, что грибы - это сложноперевариваемый продукт. При неправильном приготовлении грибов первые признаки - рвота, тошнота, понос - появляются через 1-4 часа. Условно -съедобные грибы могут также вызывать воспаление кишечника и желудка. Также жителям региона напоминают, что перед консервированием грибы нужно хорошо промывать, иначе в банке могут оказаться споры ботулизма. Чтобы избежать проблем, не стоит покупать грибы у непроверенных продавцов, собирать старые грибы или те, которые растут около автомобильных дорог. Есть грибы нельзя детям и беременным женщинам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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