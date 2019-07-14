В Самаре искали утонувшего на пляже санатория "Волга" мужчину
43-летний мужчина купался на 7 просеке и утонул на глазах очевидцев
Мужчина утонул на пляже санатория
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В Самаре спасателям пришлось искать утонувшего в Волге мужчину. Поиски производились на пляже санатория "Волга". О том, что мужчина утонул, сообщили очевидцы. Они указали примерное место, где видели его в последний раз.
- Спасатели начали поиски на задержке дыхания. Мужчину обнаружили в 12 метрах от берега. В этом месте глубина реки - 2,5 метра, - сообщили в ПСС Волга.
Неизвестно, почему мужчина утонул. Купался он на пляже санатория. Погибшему было 43 года.
ИСТОЧНИК KP.RU