2019-07-14T17:50:11+03:00
Общество

В Самаре искали утонувшего на пляже санатория "Волга" мужчину

43-летний мужчина купался на 7 просеке и утонул на глазах очевидцев
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Мужчина утонул на пляже санаторияМужчина утонул на пляже санатория
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В Самаре спасателям пришлось искать утонувшего в Волге мужчину. Поиски производились на пляже санатория "Волга". О том, что мужчина утонул, сообщили очевидцы. Они указали примерное место, где видели его в последний раз.

- Спасатели начали поиски на задержке дыхания. Мужчину обнаружили в 12 метрах от берега. В этом месте глубина реки - 2,5 метра, - сообщили в ПСС Волга.

Неизвестно, почему мужчина утонул. Купался он на пляже санатория. Погибшему было 43 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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