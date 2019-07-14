В Самаре движение трамваев встало из-за перевернувшегося грузовика с песком
Трамваи стояли около сорока минут, так как рельсы были заняты
Камаз прилёг отдохнуть
Изменить размер текста:
В Самаре на пересечении улиц Красноармейская и Арцыбушевская было прекращено движение трамваев. Виновником этого стал камаз, который разлегся на рельсах. В кузове грузового автомобиля был песок, который просыпался прямо на рельсы.
- Около сорока минут стояло движение, потом грузовик убрали. Непонятно, как это произошло, такое ощущение, что автомобиль кого-то обгонял, - рассказывают очевидцы аварии
В деталях ДТП разберутся полицейские. Сейчас проводится проверка. Информации о пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU