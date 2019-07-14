2019-07-14T22:05:35+03:00
Спорт

"Рад возвращению самарского парня, Александра Анюкова": Дмитрий Азаров пообещал, что "Крылья" будут опираться на свою школу

Губернатор Самарской области прокомментировал результаты игры "Крыльев" с ЦСКА и рассказал о стратегии клуба
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Дмитрий Азаров оценил игру "Крыльев"Дмитрий Азаров оценил игру "Крыльев"
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Дмитрий Азаров после победы "Крыльев Советов" над московским ЦСКА рассказал о стратегии развития клуба. Он отметил, что подобная победа придает сил и уверенности, показывает, что команда на правильном пути. Также губернатор подчеркнул, что стратегия клуба - опираться на игроков своей школы.

- Клуб будет опираться на свою школу, но для этого нужно время. У меня есть опыт подобного рода построения команды в баскетболе: 10 лет назад вместе с товарищами начали этот путь. У нас сегодня команды играют и в школьной,и в юношеской,и в студенческой лиге". Важно, чтобы клуб @fckssamara формировался на основе местных парней. У нас такие парни есть, и мы увидели это сегодня, - уточнил он.

Также Дмитрий Азаров рассказал, что рад снова видеть на поле воспитанника самарского футбола, экс-капитана "Зенита" Александра Анюкова. И высоко оценил оба мяча, которые отправил в сетку Александр Соболев. Губернатор считает, что стратегия, в которой клуб будет опираться на собственных воспитанников, приведет к тому, что игрой команды все фанаты снова будут гордиться.

Больше информации о том, как прошел матч, ищите в обзоре Дмитрия Кривенцова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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