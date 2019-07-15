Уличные театры, парад профессий, ярмарка мастеров: самарцы рассказали, что бы еще они провели на улице Куйбышева

СЕГОДНЯ 08:28 2019-07-15T08:31:00+03:00

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В минувшую субботу, 13 июля, в Самаре на улице Куйбышева, которая вновь стала на один день пешеходной, прошел праздничный карнавал в честь года с окончания ЧМ-2018. Посмотреть на выступления артистов и танцоров в тот день пришли тысячи жителей и гостей города. Эта улица уже давно зарекомендовала себя как отличная площадка для проведения разного рода мероприятий, поэтому местные власти намерены и дальше проводить там развлекательные программы. Так, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поинтересовался у своих подписчиков в Инстаграме, какое еще мероприятие они хотят увидеть на улице Куйбышева.

- Чемпионат подарил нам не только футбольный праздник, но и новый формат отдыха. Полюбившаяся многим пешеходная улица Куйбышева зарекомендовала себя в качестве отличной площадки для общегородских праздников. Поэтому давайте вместе подумаем, какое следующее мероприятие вы бы хотели там видеть? Может, уличные театры? - обратился к жителям региона Дмитрий Азаров.

Предложения на этот вопрос посыпались самые разные. Кто-то хочет, чтобы на улице Куйбышева провели ярмарку мастеров, кто-то — ночной велопробег, другие же высказались за продолжение традиции парадов, только уже не танцевального формата. К примеру, самарцы предложили устроить на улице Куйбышева парад профессий, парад спортивных клубов и школ, а также парад уличных оркестров. Нашлись и те горожане, которые воззвали к тому, чтобы больше вообще ничего не проводить на Куйбышева. Это были жители улицы:

- Здесь люди живут! Не надо на Куйбышева никаких мероприятий с перекрытием дорог! Есть улицы Победы Свободы и так далее! Проспект и площадь Кирова - вот там и празднуйте!

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Улица Куйбышева 13 июля вновь стала пешеходной и погрузилась в атмосферу яркого футбольного праздника (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU