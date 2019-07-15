Самарский машиностроительный колледж продолжает набор студентов по востребованным специальностям

СЕГОДНЯ 08:57 2019-07-15T08:57:25+03:00

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Здесь можно получить всегда востребованные профессии слесаря по ремонту автомобилей, слесаря-электрика по ремонту электрооборудования, стать экономистом или специалистом по рекламе – всего 14 специальностей и две профессии. Одновременно получают образование около 1500 студентов на дневном и заочном отделениях. Колледж сегодня – это три учебно-лабораторных здания и общежитие, современная библиотека, учебно-производственные мастерские, компьютерные классы с выходом в интернет, спортивный и тренажерный залы, актовый зал, собственная спортивная школа и столовая.

Режим работы приемной комиссии:

Понедельник — пятница с 9-00 до 18-00.

Суббота с 9-00 до 13-00

воскресенье — выходной.

Телефон приемной комиссии: 8 (846) 229-78-12.

E-mail: smk_pk_samara@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU