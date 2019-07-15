Реанимация не помогла: в Тольятти мальчик умер на набережной 6 квартала

СЕГОДНЯ 09:14 2019-07-15T10:06:06+03:00

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Днем в воскресенье, 14 июля, на набережной 6 квартала в Тольятти произошло ЧП. Там утонул мальчик в возрасте около 12 лет. Об этом сообщает группа «Патруль Тольятти».

- На пляже не было родителей. Скорее всего, они и не знали, куда мальчик пошел. А спасатели были, они и вытащили его из воды. И скорая сделала все, что могла. Мальчишки... Убегают без спроса, куда не следует. У него и телефона не было с собой, чтобы родителям сообщить, - рассказала одна из свидетельниц происшествия.

По словам очевидцев, медики до последнего пытались реанимировать ребенка. Несмотря на все усилия, спасти мальчика, к сожалению, не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU