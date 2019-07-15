В Самарской области будут судить 5 членов экстремистской банды «Община коренного русского народа»

СЕГОДНЯ 09:40 2019-07-15T09:43:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области в ближайшее время предстанут перед судом члены экстремистского сообщества «Община коренного русского народа Самарской области» (ОКРН): Любовь Кузаева, Илья Мартышкин, Виктор Пермяков, Сергей Торопов и Сергей Цунин. В зависимости от роли каждого их обвиняют в организации и в участии экстремистского сообщества, в приготовлении к убийству двух и более лиц по найму, а также в публичных призывах к экстремистской деятельности, реабилитации нацизма и в возбуждении ненависти и вражды. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- По версии следствия, в 2012 году Любовь Кузаева организовала в Тольятти ОКРН. В дальнейшем до 2018 года она вместе с другими членами организации привлекла в него около 186 жителей Самарской области, в том числе: Пермякова, Мартышкина, Торопова и Цунина. Сообщество имело четко выстроенную иерархию и структуру. При вступлении в должность руководители территориальных подразделений приносили присягу на верность общине, - рассказали следователи.

По данным правоохранителей, у сообщества были свои знаки отличия: герб, флаг, печати и бланки документов. Кроме того, всем членам общины выдавали национальные паспорта «Русской Республики Русь», а также «Книжки Общинника», где ставились отметки о внесении денег в общину.

Члены общины размещали материалы экстремистского характера в интернете и распространяли листовки. Помимо этого, Пермяков пытался убить четверых свидетелей по уголовному делу о преступлении экстремистского характера, за которое он был осужден в 2017 году. Силовики вовремя предотвратили преступление. Пермякова задержали при передаче денег на расходы при приготовлении убийства, а также фотографий, на которых был изображен один из «убитых».

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела, материалы которого насчитывают 37 томов, и передали его на рассмотрение в суд.

Фотодоказательство "убийства" одного из свидетелей преступлений общины

ИСТОЧНИК KP.RU