2019-07-15T09:50:46+03:00
Спорт

Тольяттинский «Акрон» возглавил бывший игрок «Крыльев Советов» и тренер «Сахалина» Дмитрий Емельянов

Помогать ему буду Дмитрий Годунок и Денис Соловьев
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: ФК "Акрон"Фото: ФК "Акрон"
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Футбольный клуб «Акрон» из Тольятти, который в этом сезоне дебютирует в ПФЛ, объявил имя главного тренера. Команду возглавил 47-летний Дмитрий Емельянов.

- Наставник «красно-черных», обладающий тренерской категорией А, является уроженцем Самарской области и уже давно живет в Автограде. Здесь он провел лучшие годы своей профессиональной карьеры игрока, в которой также значились самарские «Крылья Советов», димитровградская «Лада», челнинский «КАМАЗ», саранская «Светотехника», «Луч-Энергия» и новотроицкая «Носта». На тренерском поприще Дмитрий Владимирович начал пробовать себя в 2009 году в Новотроицке. До опыта работы главным тренером в «Носте» и «Сахалине» Дмитрий Емельянов трудился в тренерских штабах «Тюмени», «Якутии», пермского «Амкара», саранской «Мордовии» и «Крыльев Советов», - рассказали в пресс-службе «Акрона».

Помогать Емельянову будут экс-футболист «Лады», «Томи», «Москвы» и «Алании» Дмитрий Годунок и бывший игрок «Лады», «Риги», «Жемчужины» и румынского «Петролула» Денис Соловьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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