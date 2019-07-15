Отпуск без забот: Самарцы могут выбрать круиз по Средиземному морю или Персидскому заливу с перелетом

СЕГОДНЯ 09:55 2019-07-15T10:01:10+03:00

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Для тех, кто предпочитает комфортный отпуск, круизный центр “Инфофлот” предлагает заманчивое предложение - шикарный круиз по Средиземному морю или Персидскому заливу с перелетом.

Италия, Испания и Франция? Арабские Эмираты, Оман и Катар? Что бы вы ни выбрали, “Инфофлот” позаботится о вашем путешествии еще до его начала. Компания предлагает отправиться в круиз на комфортабельном лайнере COSTA DIADEMA и подберет самый выгодный перелет.

В итоге вы: окажетесь на лайнере вовремя. Даже если случится отмена или задержка рейса по любым причинам, Costa все равно доставит вас на лайнер без каких-либо дополнительных доплат с вашей стороны.

В аэропорту вам будет максимально комфортно, вас будет сопровождать русскоговорящий сопровождающий.

Вам не придется регистрироваться на рейс, компания Costa сделает это за вас.

В стоимость любого круиза включены: размещение в каюте выбранной категории, питание на борту по системе «all inclusive», кроме алкогольных и некоторых безалкогольных напитков, услуги русскоговорящего персонала и аниматора, а также развлекательная программа на русском языке, блюда русской кухни, экскурсии на русском языке.

Также в стоимость входит развлекательная программа на борту, пользование бассейнами, джакузи, фитнес-центром и спортивными площадками, портовые сборы и доставка багажа

Подробнее о круизах можно прочитать здесь.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU