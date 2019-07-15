В самарском дворе свора бродячих собак атаковала Chevrolet из-за запаха кошки

СЕГОДНЯ 10:03 2019-07-15T10:03:48+03:00

Около десятка собак всю ночь "тусили" возле машины из-за "кошачьего следа" Фото: скриншот с видео

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Недавно в одном из дворов Самары стая бродячих собак устроила "танцы" на капоте автомобиля Chevrolet. Около десятка псов, видимо, учуяли на машине запах кошки, и всю ночь провели возле машины, облаивая и царапая ее. Видео с разгулом собачьей своры опубликовал Mash.

- Одна из собак запрыгнула на капот иномарки и начала ее царапать. Итогом стало то, что на машине остались множество царапин и вмятин. Кто теперь будет компенсировать ремонт - непонятно, - поделились очевидцы.

Где именно произошло ЧП, не уточняется. Теперь владельцу авто придется раскошелиться на ремонт.

В Самаре стая бродячих собак изуродовала припаркованную во дворе машину .Видео: Mash

ИСТОЧНИК KP.RU