В самарском дворе свора бродячих собак атаковала Chevrolet из-за запаха кошки
Недавно в одном из дворов Самары стая бродячих собак устроила "танцы" на капоте автомобиля Chevrolet. Около десятка псов, видимо, учуяли на машине запах кошки, и всю ночь провели возле машины, облаивая и царапая ее. Видео с разгулом собачьей своры опубликовал Mash.
- Одна из собак запрыгнула на капот иномарки и начала ее царапать. Итогом стало то, что на машине остались множество царапин и вмятин. Кто теперь будет компенсировать ремонт - непонятно, - поделились очевидцы.
Где именно произошло ЧП, не уточняется. Теперь владельцу авто придется раскошелиться на ремонт.
В Самаре стая бродячих собак изуродовала припаркованную во дворе машину .Видео: Mash
ИСТОЧНИК KP.RU