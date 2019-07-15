2019-07-15T10:14:07+03:00
Умные вещи

Бизнесмены Самары приняли участие в мастер-классе от "Ростелекома"

«Бизнес драйв» собрал более 700 предпринимателей
Кирилл КАРИМОВ
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«Ростелеком» провел «Бизнес драйв» для самарских предпринимателей. Мастер-класс от известных российских тренеров-практиков собрал более 700 представителей малого и среднего бизнеса и прошел под девизом «Меньше слов – больше дела».

Акционер компании Gett и основатель бизнес-школы «Вверх» Владимир Маринович представил участникам «Бизнес-драйва» технику знакомств и получения важных для бизнеса контактов, а также раскрыл секреты построения эффективной команды. Полезными советами с гостями форума поделились Александр Афанасьев (проект «Нескучные финансы»), Настасья Белочкина (HyperScript.ru), Сергей Кулешов (1С-Битрикс) и Ирина Святицкая (HeadHunter).

Сергей Таболин, директор по маркетингу B2B ПАО «Ростелеком»:

«"Бизнес драйв" – это один из способов эффективной коммуникации нашей компании с предпринимателями по всей России. Пройдя путь от традиционного оператора связи до компании больших цифровых возможностей, мы стремимся поделиться своим опытом и помочь развитию небольших компаний. Наши спикеры-практики знакомят участников мероприятия с реальными кейсами, а "Ростелеком" – предлагает современные цифровые решения, направленные на оптимизацию бизнес-процессов».

Наладить между собой коммуникации участникам и экспертам «Бизнес драйва» помогло виртуальное сообщество, где предприниматели могли задавать спикерам вопросы, обмениваться контактами и планировать дальнейшее взаимодействие, а также знакомиться со специальными предложениями провайдера.

Анна Сеглина, директор агентства коммуникаций и центра обучения «Пратон»:

«На "Бизнес драйве" мы расширили круг контактов и познакомились с людьми, которые умеют презентовать свой продукт, выступать публично, мыслить и действовать нестандартно. Это ценные составляющие успеха в любом деле».

ИСТОЧНИК KP.RU

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