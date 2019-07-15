2019-07-15T10:21:04+03:00
Происшествия

В Самарской области мужчина попал под две статьи за маковую солому в гараже

Житель села Обшаровка незаконно выращивал мак на участке возле насосной станции
Анастасия ФИЛАТОВА
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Селянин выращивал и сушил кусты мака для личного употребленияСелянин выращивал и сушил кусты мака для личного употребленияФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Приволжском районе полицейские задержали 56-летнего жителя села Обшаровка. Мужчину заподозрили в том, что он незаконно выращивал мак и хранил наркотические средства.

- Мужчина посадил семена мака на земельном участке неподалеку от насосной станции. Он тщательно ухаживал за растениями, а после сбора урожая высушил его. В гараже злоумышленника полицейские нашли 25 кустов мака, а на участке — еще 10. Общая масса растений составила 125,83 г. Экспертиза показала, что это все они являются наркотическим средством «Маковая солома», - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По словам мужчины, который уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков, мак он вырастил и высушил для личного употребления. В отношении него были возбуждены уголовные дела по статье «Незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» и по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

ИСТОЧНИК KP.RU

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