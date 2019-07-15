В Самарской области приставы нашли на Волге 42 должника

СЕГОДНЯ 10:33 2019-07-15T10:33:13+03:00

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В минувшие выходные судебные приставы Самарской области отправились на Волгу искать среди любителей водного отдыха должников. Всего они проверили 173 самарца, которые проводили выходные дни на лодках и катерах. Как выяснилось, далеко не все из них вовремя оплатили штрафы и налоги.

- Задолженности по административным штрафам и налогам нашлись у 42 человек. В результате приставы окончили 39 исполнительных производств на 114 тысяч рублей, а также частично взыскали по неоконченным исполнительным производствам 60 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Как отмечают в ведомстве, подобные рейды, которые проводятся в рамках акции «Должник на воде», будут проходить на территории Самары, Тольятти и других населенных пунктов региона до середине сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU