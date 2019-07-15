2019-07-15T10:33:13+03:00
Общество

В Самарской области приставы нашли на Волге 42 должника

Благодаря рейду среди отдыхающих на воде приставам удалось взыскать несколько десятков тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: УФССП по Самарской областиФото: УФССП по Самарской области
Изменить размер текста:

В минувшие выходные судебные приставы Самарской области отправились на Волгу искать среди любителей водного отдыха должников. Всего они проверили 173 самарца, которые проводили выходные дни на лодках и катерах. Как выяснилось, далеко не все из них вовремя оплатили штрафы и налоги.

- Задолженности по административным штрафам и налогам нашлись у 42 человек. В результате приставы окончили 39 исполнительных производств на 114 тысяч рублей, а также частично взыскали по неоконченным исполнительным производствам 60 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Как отмечают в ведомстве, подобные рейды, которые проводятся в рамках акции «Должник на воде», будут проходить на территории Самары, Тольятти и других населенных пунктов региона до середине сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области 15 часов искали пропавшего в лесу пенсионера
Дожди и грозы задержатся в Самарской области еще на неделю
"Приход иностранных инвесторов говорит, что в городе все хорошо": в технопарке "Жигулевская долина" начинает работу вторая очередь
«Работы ведутся вопреки запрету»: самарцы сняли на видео незаконную стройку в нацпарке «Самарская Лука»
В Самарской области два молодых водителя не удержались на дороге и опрокинулись в кювет
В Самарской области из-за ремонта ж/д путей изменится расписание нескольких электричек
В Самаре покатившаяся «Газель» сбила пешехода на газоне и въехала в арбузы
В трех городах Самарской области временно отключат телевещание
В Самарской области мужчина попал под две статьи за маковую солому в гараже
Бизнесмены Самары приняли участие в мастер-классе от "Ростелекома"
В самарском дворе свора бродячих собак атаковала Chevrolet из-за запаха кошки
Отпуск без забот: Самарцы могут выбрать круиз по Средиземному морю или Персидскому заливу с перелетом
Тольяттинский «Акрон» возглавил бывший игрок «Крыльев Советов» и тренер «Сахалина» Дмитрий Емельянов
В Самарской области будут судить 5 членов экстремистской банды «Община коренного русского народа»
Реанимация не помогла: в Тольятти мальчик умер на набережной 6 квартала
Самарский машиностроительный колледж продолжает набор студентов по востребованным специальностям
Под Самарой мотоциклист из Казани погиб после столкновения с Volkswagen и Kia
Уличные театры, парад профессий, ярмарка мастеров: самарцы рассказали, что бы еще они провели на улице Куйбышева
В Самарской области водитель Volkswagen выехал на «встречку» и устроил смертельное ДТП
"Рад возвращению самарского парня, Александра Анюкова": Дмитрий Азаров пообещал, что "Крылья" будут опираться на свою школу
Дмитрий Азаров показал министру экономического развития свою спортивную Весту и дал посидеть за рулем
В Самаре движение трамваев встало из-за перевернувшегося грузовика с песком
В Самаре движение трамваев встало из-за перевернувшегося грузовика с песком
В Самаре искали утонувшего на пляже санатория "Волга" мужчину