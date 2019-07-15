В трех городах Самарской области временно отключат телевещание

СЕГОДНЯ 10:44 2019-07-15T10:44:21+03:00

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На этой неделе в Самарской области временно отключат телевещание. Ограничения коснутся трех городов: Самары, Жигулевска и Сызрани.

- 15 и 17 июля в регионе будут проводиться плановые технические работы на первом и втором мультиплексе: РТРС-1 и РТРС-2, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Так, в понедельник, 15 июля, с 12:00 до 15:00 не будет работать телевидение в Жигулевске и Сызрани, а в среду, 17 июля, с 9:00 до 14:00 — в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU