В трех городах Самарской области временно отключат телевещание
Это связано с проведением технических работ
Отключения телевещания коснутся Самары, Сызрани и Жигулевска
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На этой неделе в Самарской области временно отключат телевещание. Ограничения коснутся трех городов: Самары, Жигулевска и Сызрани.
- 15 и 17 июля в регионе будут проводиться плановые технические работы на первом и втором мультиплексе: РТРС-1 и РТРС-2, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.
Так, в понедельник, 15 июля, с 12:00 до 15:00 не будет работать телевидение в Жигулевске и Сызрани, а в среду, 17 июля, с 9:00 до 14:00 — в Самаре.
ИСТОЧНИК KP.RU