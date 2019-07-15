2019-07-15T11:01:31+03:00
Происшествия

В Самаре покатившаяся «Газель» сбила пешехода на газоне и въехала в арбузы

Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
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У водителя "Газели" не было прав на управление транспортным средствомУ водителя "Газели" не было прав на управление транспортным средствомФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В воскресенье, 14 июля, около 11:30 на улице Дыбенко в Самаре произошло ДТП, которое устроила самопроизвольно покатившаяся грузовая «Газель». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- 27-летний водитель «Газели», не имея прав на управление транспортным средством, не принял необходимые меры, чтобы не допустить самопроизвольное движение автомобиля. В результате грузовик наехал на 49-летнего пешехода, который стоял на газоне рядом с автомобилем, - рассказали полицейские.

Также «Газель» въехала в торговую точку, где продавались арбузы и дыни, и раздавила несколько плодов. По данным облГлавка, пострадавший мужчина получил различные травмы, с которыми его госпитализировали в больницу. Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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