В Самарской области из-за ремонта ж/д путей изменится расписание нескольких электричек

СЕГОДНЯ 11:31 2019-07-15T11:33:21+03:00

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В Самарской области на несколько дней изменится расписание движения ряда электричек, которые курсируют на участке Мирная — Самара — Сызрань.

- Изменения вносятся в связи с проведением ремонтных работ на участке Кряж — Липяги. По скорректированному графику электрички будут ходить 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30 июля и 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 17 августа, - сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

Так, 23, 26 30 июля и 2, 6, 9 августа не будут ходить поезда № 6535 Самара (отпр. 07.38) – Новокуйбышевская (приб. 08.04) и № 6534 Новокуйбышевская (отпр. 08.28) – Самара (приб. 08.54). А 22, 25, 29 июля и 1, 5, 8, 9 августа отменяются электрички № 6567 Мирная (отпр. 15.57) - Самара (16.22-16.23) – Безенчук (приб. 17.35), № 6560 Безенчук (отпр. 17.59) – Самара (приб. 19.12), № 6539 Мирная (отпр. 18.00) - Самара (18.25-18.26) – Новокуйбышевск (приб. 18.52). Подробнее о графике движения других пригородных поездов можно узнать тут.

ИСТОЧНИК KP.RU