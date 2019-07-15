2019-07-15T11:48:25+03:00
Происшествия

В Самарской области два молодых водителя не удержались на дороге и опрокинулись в кювет

Одно ДТП произошло в Тольятти, а другое в районе села Залесье
Анастасия ФИЛАТОВА
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Девушка без прав вылетела в кювет на ВАЗе и опрокинуласьДевушка без прав вылетела в кювет на ВАЗе и опрокинуласьФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В воскресенье, 14 июля, в Самарской области произошли сразу два ДТП с «перевертышами». Так, в Тольятти на Обводном шоссе около 4:30 опрокинулся автомобиль ВАЗ-21124, а на трассе «СамараВолгоград — Залесье» перевернулся автомобиль ВАЗ-2114. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В первом случае аварию спровоцировал 23-летний водитель. Он нарушил расположение транспортного средства на дороге и опрокинулся в правый кювет. В результате молодой человек и его 24-летний пассажир получили различные травмы и в тяжелом состоянии были госпитализированы в больницу.

В Тольятти молодой человек слетел с дороги в кювет Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти молодой человек слетел с дороги в кюветФото: ГУ МВД России по Самарской области

Во втором случае за рулем отечественной легковушки находилась 18-летняя девушка, у которой не было водительских прав. Она превысила скорость и вылетела в правый кювет, где машина перевернулась. В результате пострадал ее 27-летний пассажир. Его госпитализировали в больницу с травмой головы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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