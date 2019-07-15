2019-07-15T12:27:19+03:00
Экономика

"Приход иностранных инвесторов говорит, что в городе все хорошо": в технопарке "Жигулевская долина" начинает работу вторая очередь

Сейчас запущено строительство первого производства, всего здесь готовы строиться семь резидентов
Ольга АФАНАСЬЕВА
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"Жигулевская долина" расширяется"Жигулевская долина" расширяется
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В технопарке "Жигулевская долина" начали строить производственный корпус компании-резидента ООО "ЭНП-И". Компания предлагает качественные инжиниринговые услуги, в новом здании будет проходить совместная работа с международной компанией BiA.

- Это исторический момент, закладка первого камня в строительство производства систем, которые будут использоваться в различных отраслях, в том числе и в оборонной промышленности, открывает заполнение "Жигулевской долины-2". Свои новые производства здесь поставят семь резидентов. Кроме того, рядом есть ещё большая территория для освоения. До конца года мы построим здесь необходимую инженерную инфраструктуру для резидентов и очень рассчитываем, что финансово нас поддержит Фонд развития моногородов, - сказал на церемонии закладки первого камня в новое производство и.о. первого вице-губернатора Самарской области Виктор Кудряшов.

Ожидания правительства Самарской области поддержала генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева. Она отметила, что в организации ждут документов от властей, чтобы максимально быстро помочь в строительстве инфраструктуры.

- Приход иностранных инвесторов говорит, что в городе все хорошо, - отметила она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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