«Работы ведутся вопреки запрету»: самарцы сняли на видео незаконную стройку в нацпарке «Самарская Лука»
Жители Самарской области обеспокоены строительством, которое, по их мнению, незаконно ведется на территории национального парка «Самарская Лука». Они сделали ролик, где хорошо видно, как неизвестные строители сняли верхний слой почвы и начали прокладывать дорогу на берегу реки Воложка в районе поселка Усинский.
- На территории нацпарка ведется активное строительство вопреки запрету губернатора Дмитрия Азарова, - сообщили в Твиттере самарцы.
По словам местных жителей, они связались с главой Волжского района Евгением Макридиным. И в течение получаса после этого на место приехали сотрудники «Самарской Луки», которые зафиксировали факт проведения незаконных работ.
Дмитрий Азаров поручил министру строительства Самарской области Евгению Чудаеву и министру лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона Александру Ларионову подключиться к решению проблемы. Вчера, 14 июля, местные жители сообщили, что работы на территории нацпарка были приостановлены. Они рассказали, что сотрудники «Самарской Луки» написали заявление в полицию Волжского района, и выразили надежду, что виновные будут наказаны.
ИСТОЧНИК KP.RU