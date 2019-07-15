«Работы ведутся вопреки запрету»: самарцы сняли на видео незаконную стройку в нацпарке «Самарская Лука»

СЕГОДНЯ 12:17 2019-07-15T12:18:37+03:00

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Жители Самарской области обеспокоены строительством, которое, по их мнению, незаконно ведется на территории национального парка «Самарская Лука». Они сделали ролик, где хорошо видно, как неизвестные строители сняли верхний слой почвы и начали прокладывать дорогу на берегу реки Воложка в районе поселка Усинский.

- На территории нацпарка ведется активное строительство вопреки запрету губернатора Дмитрия Азарова, - сообщили в Твиттере самарцы.

По словам местных жителей, они связались с главой Волжского района Евгением Макридиным. И в течение получаса после этого на место приехали сотрудники «Самарской Луки», которые зафиксировали факт проведения незаконных работ.

Дмитрий Азаров поручил министру строительства Самарской области Евгению Чудаеву и министру лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона Александру Ларионову подключиться к решению проблемы. Вчера, 14 июля, местные жители сообщили, что работы на территории нацпарка были приостановлены. Они рассказали, что сотрудники «Самарской Луки» написали заявление в полицию Волжского района, и выразили надежду, что виновные будут наказаны.

ИСТОЧНИК KP.RU