В Самарской области 15 часов искали пропавшего в лесу пенсионера

СЕГОДНЯ 12:51 2019-07-15T12:51:55+03:00

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В минувшие выходные в Самарской области произошло ЧП. В субботу, 13 июля, 79-летний житель села Красная Зорька Борского района ушел в лес и пропал. На его поиски отправились несколько волонтеров и спасателей. Найти мужчину удалось только спустя 15 часов.

- В ночь с 13 на 14 июля дежурная смена отправилась в село Красная Зорька, в район Бузулукского бора на поиски 79-летнего мужчины. В течение 15 часов добровольцы, совместно с ДПСО «Лиза Алерт» активно патрулировали участки леса. Пострадавший был найден живым, - сообщили в соцсетях представители студенческого корпуса спасателей Самарской области.

Пенсионера обогрели и доставили домой. Насколько известно, медицинская помощь ему не понадобилась.

ИСТОЧНИК KP.RU