Сменил банковскую сферу на кресло чиновника: в Тольятти назначили нового главу департамента экономразвития
В администрации Тольятти произошли кадровые перестановки. Там назначили нового руководителя департамента экономического развития. Им стал Дмитрий Терновский.
- Одним из приоритетов в работе нового главы ведомства станет привлечение инвесторов и резидентов на территорию опережающего развития Тольятти, - сообщили в пресс-службе мэрии Автограда.
Дмитрий Терновский имеет высшее образование по специальности «Экономика и управление на предприятии» с квалификацией экономист-менеджер. Является кандидатом экономических наук. Также он имеет более 15 лет опыта работы в банковской сфере в различных организациях Тольятти, где он занимал руководящие посты.
ИСТОЧНИК KP.RU