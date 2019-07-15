Сменил банковскую сферу на кресло чиновника: в Тольятти назначили нового главу департамента экономразвития

СЕГОДНЯ 13:17 2019-07-15T13:17:22+03:00

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В администрации Тольятти произошли кадровые перестановки. Там назначили нового руководителя департамента экономического развития. Им стал Дмитрий Терновский.

- Одним из приоритетов в работе нового главы ведомства станет привлечение инвесторов и резидентов на территорию опережающего развития Тольятти, - сообщили в пресс-службе мэрии Автограда.

Дмитрий Терновский имеет высшее образование по специальности «Экономика и управление на предприятии» с квалификацией экономист-менеджер. Является кандидатом экономических наук. Также он имеет более 15 лет опыта работы в банковской сфере в различных организациях Тольятти, где он занимал руководящие посты.

ИСТОЧНИК KP.RU