2019-07-15T13:41:27+03:00
Общество

В автобусах и троллейбусах Тольятти теперь можно расплачиваться за проезд банковскими картами и смартфонами

Муниципальный транспорт оснастили терминалами для бесконтактной оплаты
Анастасия ФИЛАТОВА
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В Тольятти внедрили бесконтактную систему оплаты проезда вслед за СамаройВ Тольятти внедрили бесконтактную систему оплаты проезда вслед за СамаройФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В общественном транспорте Тольятти появился новый способ оплаты проезда. Вслед за Самарой теперь там можно использовать бесконтактные банковские карты и смартфоны. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Тольятти.

- В тестовом режиме горожане могли оплачивать проезд бесконтактным способом уже с июня. Теперь это система введена на постоянной основе. Чтобы оплатить проезд, пассажирам достаточно приложить к терминалу кондуктора бесконтактную банковскую карту, смартфон или смарт-часы с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, Gpay, - рассказали в городской администрации.

Как отмечают чиновники, бесконтактная система оплаты проезда действует только в муниципальном транспорте: в автобусах и троллейбусах. Общее количество машин, оборудованных обновленным терминалами, сейчас составляет около 400 единиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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