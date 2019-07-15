В автобусах и троллейбусах Тольятти теперь можно расплачиваться за проезд банковскими картами и смартфонами

СЕГОДНЯ 13:40 2019-07-15T13:41:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В общественном транспорте Тольятти появился новый способ оплаты проезда. Вслед за Самарой теперь там можно использовать бесконтактные банковские карты и смартфоны. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Тольятти.

- В тестовом режиме горожане могли оплачивать проезд бесконтактным способом уже с июня. Теперь это система введена на постоянной основе. Чтобы оплатить проезд, пассажирам достаточно приложить к терминалу кондуктора бесконтактную банковскую карту, смартфон или смарт-часы с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, Gpay, - рассказали в городской администрации.

Как отмечают чиновники, бесконтактная система оплаты проезда действует только в муниципальном транспорте: в автобусах и троллейбусах. Общее количество машин, оборудованных обновленным терминалами, сейчас составляет около 400 единиц.

ИСТОЧНИК KP.RU