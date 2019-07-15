2019-07-15T13:44:29+03:00
Спорт

Александр Анюков: «Посвящаю победу над ЦСКА своему отцу. Он мечтал, чтобы я завершил карьеру именно в Самаре»

Новичок волжан подвел итоги матча с «армейцами»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Александр Анюков.Александр Анюков.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Вернувшийся в «Крылья Советов» Александр Анюков подвел итоги матча с ЦСКА. Напомним, встреча завершилась победой самарцев 2:0. Дублем отметился Александр Соболев.

- ЦСКА владел инициативой, контролировал мяч. Мы играли на контратаках, и это принесло плоды. Мы играли плотно, ничего не давали создать. Так что победа - это заслуга «Крыльев». После матча ощущения радостные. Первая победа в сезоне и над серьезным соперником. Нужно продолжать в том же духе. Всем болельщикам спасибо за поддержку. Хочу посвятить эту победу болельщикам «Крыльев» и своему отцу, который был ярым поклонником самарской команды, с детства брал нас на стадион. Он всегда переживал за «Крылья» и мечтал, чтобы я завершил свою карьеру по возможности именно здесь, - приводил слова Анюкова пресс-служба «КС».

Напомним, следующий матч «Крылья» проведут снова дома. В субботу, 20 июля, подопечные Миодрага Божовича на «Самара Арене» примут тульский «Арсенал».

ИСТОЧНИК KP.RU

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