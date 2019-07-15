В Самарской области силовики нашли тайник с автоматами, пистолетами и патронами

СЕГОДНЯ 14:03 2019-07-15T14:03:24+03:00

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Сотрудники ФСБ нашли в Самарской области очередной схрон с оружием и боеприпасами. Тайник силовики обнаружили 9 июля в селе Старосемейкино.

- Из тайника были изъяты 2 автомата «Калашникова», пистолет ТТ, пистолет ПМ, самодельный пистолет-пулемет, 3 револьвера «Наган», 4 глушителя, оптический прицел «IRBIS 1» и более 1,4 тысяч патронов различного калибра, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в УФСБ по Самарской области.

Сейчас правоохранители устанавливают причастных к незаконному обороту оружия и обследуют найденные боеприпасы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств».

ИСТОЧНИК KP.RU