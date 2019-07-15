В Тольятти на территории бывшего завода «Куйбышев Фосфор» горел склад с пластиком

СЕГОДНЯ 14:22 2019-07-15T14:22:43+03:00

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Днем в понедельник, 15 июля, в Центральном районе Тольятти произошел пожар. Там на территории бывшего предприятия «Куйбышев Фосфор» на улице Ново-Заводской загорелся склад пластиковой тары.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 12:20. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия по повышенному рангу в 12:27. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Пламя вспыхнуло внутри склада с пластиковой тарой

Локализовать возгорание пожарным удалось в 12:38, а полностью потушить огонь — в 13:15. В ликвидации пожара участвовали 25 человек личного состава и 8 единиц техники. По данным оперативного ведомства, в результате случившегося никто не пострадал. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара и ущерб от него.

ИСТОЧНИК KP.RU