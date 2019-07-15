2019-07-15T14:46:52+03:00
Общество

«Личный рекорд»: в Сызрани 9-летний мальчик поймал щуку в 10 кг

Правда, достать рыбину из воды ребенку помогал его отец
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Андрей Штоппель / Рыбалка в СызраниФото: Андрей Штоппель / Рыбалка в СызраниФото: vk.com
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В Самарской области продолжается сезон активной рыбалки. Любители посидеть несколько часов с удочкой на водоемах едва ли не каждый день удивляют своими необычными уловами. В последнее время в руки рыболовов шли огромные сомы, теперь же настала очередь щук. Так, в минувшее воскресенье, 14 июля, житель Сызрани вместе со своим 9-летним сыном выловили рыбину весом в 10 кг.

- Изначально предполагалась ловля сома, но кроме подъема одного маленького усатика больше ничего не было. Тут ребенок говорит: «Пап, поплыли ловить щуку». И мы поплыли на уже знакомую точку. Пока я возился с якорем и сбором спиннинга, сын сделал свой заброс на самый край травы. Через некоторое время он что-то зацепил — подумал, что дно, и попросил достать приманку. Я взял спиннинг и крайне удивился, когда зацеп поплыл против течения, - рассказал Андрей Штоппель в паблике «Рыбалка в Сызрани».

По словам мужчины, после непродолжительной борьбы трофей удалось затащить в лодку.

- Для ребенка это вообще предел, а для некоторых взрослых - самый желанный улов. Его личный рекорд. А мне остается только завидовать, - добавил сызранец.

Как рассказал мужчина, отпускать рыбину они не стали, потому что при извлечении из воды были сильно повреждены жабры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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