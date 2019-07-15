2019-07-15T16:05:51+03:00
Общество

Моногородам могут вернуть НДС: в Тольятти обсудили госпрограмму поддержки таких субъектов

Министр экономического развития привел автоград в пример городов с развивающейся экономикой, где смогли преодолеть зависимость от одного предприятия
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Дмитрий Азаров представил предложения Самарской областиДмитрий Азаров представил предложения Самарской области
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В Тольятти обсудили перспективы развития моногородов в России. В сентябре будет принята программа, в которой будут прописаны шаги, которые помогут достичь поставленных целей. На форуме участники обсуждали, какие моменты должны быть обязательно отражены в этой программе. На открытие форума приехал министр экономического развития Максим Орешкин. Он поблагодарил самарского губернатора за организацию мероприятия и привел Тольятти в пример, как моногород, в котором благодаря шагам по господдержке удалось диверсифицировать экономику.

- Тольятти, который был исторически привязан к одному предприятию, теперь стал городом инициативных людей, которые сами создают рабочие места себе и окружающим. Занятость в сфере среднего и малого предпринимательства в городе сегодня достигает 50%, эта цифра говорит о многом, - отметил Максим Орешкин.

По итогам совещания проект госпрограммы значительно расширили. Как отметил губернатор Дмитрий Азаров, для моногородов важнее всего поддержка в сфере модернизации инфраструктуры.

- Крайне важно этот вопрос муниципалитетам помогать решать. Сколько бы мы ни агитировали за общественные пространства, но решение вопросов оптимизации и модернизации инфраструктуры очень важно для всех, - отметил он и подчеркнул, что еще одно важнейшее предложение - возврат НДС в бюджет моногородов.

- Мы должны взять на себя встречные обязательства, чтобы министерство финансов пошло в этом вопросе нам на встречу, - уточнил Дмитрий Азаров.

Самое главное, что отметили все участники форума, это внимание к мнению самих представителей моногородов. При формировании программы учли их мнение и интересы. Теперь программу обсудят в Правительстве РФ. Реализовываться она будет в 2020-2024 гг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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