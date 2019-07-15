Обновят фасад и внутренне убранство: в Самаре приступили к ремонту ДК «Металлург»

СЕГОДНЯ 15:27 2019-07-15T15:29:06+03:00

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В Кировском районе Самары стартовал ремонт дворца культуры «Металлург». Здание было построено еще в 1959 году и является объектом культурного наследия регионального значения. Сейчас оно находится в частной собственности.

Фойе уже привели в порядокФото: Twitter.com

- Собственник ремонтирует входные группы и фасад здания. Внутри также идет ремонт. Фойе уже готово. На втором этаже рабочие ремонтируют паркет, - сообщил в Твиттере глава Кировского района Игорь Рудаков.

Рабочие обновляют паркет на втором этажеФото: Twitter.com

Напомним, ДК «Металлург» находится на проспекте Металлургов, 75. Вместе со зданием там приведут в порядок бульвар Металлургов и площадь Мочалова. Осенью там собираются установить памятник первому директору Куйбышевского металлургического завода Павлу Мочалову.

ИСТОЧНИК KP.RU