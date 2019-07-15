2019-07-15T15:45:00+03:00
Общество

В Самаре приступили в укладке верхнего слоя асфальта на улице Олимпийской

Дорогу обновляют от улицы Алма-Атинской до Ракитовского шоссе
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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В Самаре выходит на финишную прямую «карточный» ремонт улицы Олимпийской. Напомним, ее приводят в порядок от борта до борта на участке протяженностью 2,65 км в границах улицы Алма-Атинской и Ракитовского шоссе.

- Ранее на участке был срезан изношенный слой покрытия проезжей части и поднят на проектную отметку колодец. В ночь на 14 июля рабочие приступили к устройству верхнего слоя асфальта, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Работы ведутся в ночное время, чтобы не мешать дорожному движению. Рабочие трудятся попеременно: сначала по направлению «из города», а потом по направлению «в город». На время дождя работы приостанавливаются и возобновляются только при благоприятных погодных условиях. Предполагается, что дорожники закончат укладку верхнего слоя в течение недели. Срок гарантии на этот вид работ составит 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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