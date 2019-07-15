В историческом центре Самары приведут в порядок участки дорог на семи улицах

СЕГОДНЯ 16:12 2019-07-15T16:12:31+03:00

Подрядчик должен будет привести в порядок дороги до конца октября Фото: Архив "КП"

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Департамент городского хозяйства и экологии Самары ищет подрядчика для ремонта семи дорог в историческом центре города. Начальная стоимость составляет 88,5 миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

- Подрядчику предстоит заменить покрытие проезжей части, обновить тротуары и газоны, а также отремонтировать трамвайное межпутье и привести в порядок люки смотровых и дождеприемных колодцев, - говорится в техзадании.

Выполнить ремонт необходимо на следующих участках дорог: улица Князя Григория Засекина от улицы Водников до улицы Кутякова; улицы Кутякова от улицы Водников до улицы Князя Григория Засекина; улица Куйбышева от улицы Водников до улицы Комсомольской; улица Пионерская на участках от улицы Степана Разина до улицы Чапаевской и от улицы Галактионовской до улицы Самарской; улицы Фрунзе от улицы Комсомольской до улицы Венцека; улица Чапаевская от улицы Комсомольской до улицы Пионерской; улица Молодогвардейская от улицы Комсомольской до улицы Пионерской.

Победителя аукциона выберут 24 июля. Выполнить все работы ему будет необходимо до 31 октября этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU