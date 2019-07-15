В Управленческом и на Мехзаводе на несколько дней отключили горячую воду

СЕГОДНЯ 16:34 2019-07-15T16:39:11+03:00

В Управленческом горячей воды не будет до 26 июля, а на Мехзаводе - до 19 июля

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В Самаре продолжается подготовка к новому отопительному сезону. Коммунальщики проверяют все системы и проводят гидравлические испытания. Теперь очередь дошла до Красноглинского района. Там почти две недели придется сидеть без горячей воды жителям поселков Управленческий и Мехзавод.

- С сегодняшнего дня, 15 июля, и до 17:00 26 июля в поселке Управленческий в связи с проведением профилактических работ будет остановлена котельная № 3, а в поселке Мехзавод до 17:00 19 июля отключат котельную № 7, - сообщает администрация Красноглинского района.

В Управленческом горячую воду отключат по следующим адресам:

- улица Парижской Коммуны, 18, 20, 22, 23, 24, 28, 30, 32, 34, 1/23;

- улица Красногвардейская, 2, 4, 6;

- улица Симферопольская, 25;

- Красноглинское шоссе, 1/23, 1/24;

- баня на улице Симферопольской, 23.

На Мехзаводе горячей воды не будет у жителей следующих домов:

- квартал 2, дома №№ 16, 17, 47, 32;

- квартал 5, дома №№ 1, 2, 3;

- квартал 6, дома №№ 9, 10;

- квартал 7, дома №№1, 5, 8, 10;

- МБДОУ № 33 (кв. 7-10а);

- МБДОУ № 208 (кв. 5-9);

- дом ребенка «Малютка» (кв. 2-10).

ИСТОЧНИК KP.RU