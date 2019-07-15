В Тольятти директор фирмы притворился бедным ради получения пособия
В Тольятти директор одной из фирм попался на мошенничестве. Мужчина притворился бедным ради получения пособия для улучшения жилищных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
- В начале 2016 года мужчина, являясь директором фирмы, сделал себе документы, в которых указал минимальную заработную плату и якобы тяжелое материальное положение семьи. После этого он направил ложные сведения в минэкономразвития Самарской области. В результате мужчине были назначены выплаты в 25243 рубля, - рассказали полицейские.
В отношении тольяттинца было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU