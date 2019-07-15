2019-07-15T16:59:36+03:00
Происшествия

В Тольятти директор фирмы притворился бедным ради получения пособия

Мужчина сильно занизил в документах свою зарплату
Анастасия ФИЛАТОВА
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За мошенничество при получении выплат мужчине грозит до 10 лет лишения свободыЗа мошенничество при получении выплат мужчине грозит до 10 лет лишения свободыФото: Архив "КП"
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В Тольятти директор одной из фирм попался на мошенничестве. Мужчина притворился бедным ради получения пособия для улучшения жилищных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- В начале 2016 года мужчина, являясь директором фирмы, сделал себе документы, в которых указал минимальную заработную плату и якобы тяжелое материальное положение семьи. После этого он направил ложные сведения в минэкономразвития Самарской области. В результате мужчине были назначены выплаты в 25243 рубля, - рассказали полицейские.

В отношении тольяттинца было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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