В Тольятти директор фирмы притворился бедным ради получения пособия

СЕГОДНЯ 16:59 2019-07-15T16:59:36+03:00

За мошенничество при получении выплат мужчине грозит до 10 лет лишения свободы Фото: Архив "КП"

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В Тольятти директор одной из фирм попался на мошенничестве. Мужчина притворился бедным ради получения пособия для улучшения жилищных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- В начале 2016 года мужчина, являясь директором фирмы, сделал себе документы, в которых указал минимальную заработную плату и якобы тяжелое материальное положение семьи. После этого он направил ложные сведения в минэкономразвития Самарской области. В результате мужчине были назначены выплаты в 25243 рубля, - рассказали полицейские.

В отношении тольяттинца было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU