В Самарской области полицейского подозревают в фальсификации уголовного дела о наркотиках

СЕГОДНЯ 18:18 2019-07-15T18:18:04+03:00

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Оперативного уполномоченного ОМВД России по Безенчукскому району региона заподозрили в сфабрикованном деле о незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Прокурорская проверка затронула материалы уголовного дела 30-летней жительницы Безенчука, которая подозревалась в хранении наркотиков в особо крупном размере. В ведомстве выяснили, что полицейский фальсифицировал материалы оперативно-розыскных мероприятий, на основе которых и было возбуждено дело.

После этого в отношении правоохранителя было возбуждено уголовное дело по статье «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности». Мужчина был задержан и помещен под стражу на два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU