В Самаре будут судить коммунальщика, из-за которой на ребенка в феврале с крыши свалилась наледь

СЕГОДНЯ 19:20 2019-07-15T19:20:36+03:00

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Суд Промышленного района Самары рассмотрит дело мастера одной из коммунальных служб, которую подозревают в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Об этом сообщают в СУ СКР по Самарской области.

Из материалов следствия известно, что 16 февраля этого года примерно в 16:00, сосульки и снег обрушились на ребенка с крыши дома № 200 по проспекту Кирова в Промышленном районе. Девочка получила повреждения головы и попала в больницу.

Правоохранители выяснили, что инцидент произошел из-за ненадлежащего оказания услуг по очистке кровли от снега и наледи с крыши дома мастером одного из коммунальных предприятий города.

ИСТОЧНИК KP.RU