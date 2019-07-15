2019-07-15T20:13:08+03:00
Происшествия

На проспекте Кирова в Самаре трамвай сошел с рельсов

Самарцы гадают, что случилось с вагоном времен социалистической Чехословакии
Кирилл КАРИМОВ
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vk.com/samarskie_voditelivk.com/samarskie_voditeliФото: СОЦСЕТИ
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В понедельник, 15 июля, около 20:00 в Самаре на проспекте Кирова произошло не совсем обычное ДТП – с рельсов сошел одновагонный трамвай. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

- Ехал там мимо, все случилось у проходной у Мотостроителя, - рассказал «КП-Самара» Геннадий Ветров, - Трамвай 8-го маршрута буквально сорвало с рельсов, вывернуло обе тележки и вагон перегородил проезжую часть.

К счастью, авария обошлась без жертв и пострадавших. Сам трамвай «Татра» потерял подвижность, им сейчас занимаются ремонтные бригады ТТУ.

Что послужило причиной инцидента неизвестно. Впрочем, горожане, обсуждающие аварию в соцсетях, сходятся в том, что виной всему износ техники, эксплуатируемой с советского времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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