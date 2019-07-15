В центре Самары два парня голыми руками оторвали шлагбаум
В ночь с 13 на 14 июля в самом центре Самары произошло очередное нападение на шлагбаум. Видеозапись действий дерзких вандалов попала в распоряжении редакции «КП-Самара».
Двое неизвестных около 3 часов ночи подошли к зданию управления по жилищным вопросам департамента управления имуществом Самары по адресу Красноармейская, 17. Парни сразу направились к автоматическому шлагбауму и после непродолжительной борьбы с ним, оторвали его стрелку. Все это и попало на камеру наружного наблюдения.
Зачем молодые люди это совершили и куда они дели оторванную часть шлагбаума неизвестно. Сейчас вандалов разыскивают правоохранители.
В Самаре наглые вандалы снесли шлагбаум в центре города.Игорь МОЧАЛЬНИКОВ
ИСТОЧНИК KP.RU