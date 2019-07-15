В центре Самары два парня голыми руками оторвали шлагбаум

15 Июль 22:45 2019-07-15T22:45:59+03:00

Неизвестные действовали быстро и без маскировки Фото: скрин с видео

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В ночь с 13 на 14 июля в самом центре Самары произошло очередное нападение на шлагбаум. Видеозапись действий дерзких вандалов попала в распоряжении редакции «КП-Самара».

Двое неизвестных около 3 часов ночи подошли к зданию управления по жилищным вопросам департамента управления имуществом Самары по адресу Красноармейская, 17. Парни сразу направились к автоматическому шлагбауму и после непродолжительной борьбы с ним, оторвали его стрелку. Все это и попало на камеру наружного наблюдения.

Зачем молодые люди это совершили и куда они дели оторванную часть шлагбаума неизвестно. Сейчас вандалов разыскивают правоохранители.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/720367" frameborder="0"></iframe> В Самаре наглые вандалы снесли шлагбаум в центре города.Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU