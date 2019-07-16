Погода в Самаре на 16 июля 2019: осадков не будет, обойдемся без зонта

СЕГОДНЯ 05:24 2019-07-16T05:24:42+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Самаре на 16 июля 2019

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Погода в Самаре на 16 июля 2019 обещает быть достаточно стабильной. Синоптики уверены, что температура будет колебаться в пределах 25-27 градусов, изнуряющей жары не будет, этому поспособствует и переменная облачность - солнце периодически будет скрываться из виду.

Ветер будет достаточно холодным: он подует со скоростью 5-8 м/с с северо-восточного направления. Обойдется 16 июля в Самаре и без существенных осадков: дождя ожидать не приходится, так что зонтик можно оставить дома.

А вот уже завтра в Самару могут прийти дожди и грозы - так что спешите наслаждаться сухим и теплым днем.

ИСТОЧНИК KP.RU