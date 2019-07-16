2019-07-16T06:38:45+03:00
Спорт

Остановись, мгновенье! После первого тура РПЛ "Крылья Советов" занимают 1 место в турнирной таблице

У команды самая большая разница забитых и пропущенных мячей, ведь ЦСКА так и не смог ответить на дубль Соболева
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Такой таблицу запомнят истинные фанатыТакой таблицу запомнят истинные фанаты
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Самая популярная тема к обсуждению у фанатов "Крыльев Советов": после первого тура РПЛ сезона 2019/2020 команда занимает первое место в турнирной таблице. Давно такого не было и вот опять! Добиться такого результата позволила победа над ЦСКА в домашнем матче: Александр Соболев уверенно оформил дубль, москвичи ничем не смогли ответить. В итоге - самая большая разница забитых и пропущенных мячей и лидирующие позиции в таблице.

- Запахло "еврокубками", - шутят самарцы. "Вот бы это была картинка после последнего тура", - надеются самые преданные болельщики.

Ну а пока команду ждет домашний матч с тульским "Арсеналом" - уже в субботу, 20 июля, в 17.30.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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