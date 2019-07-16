Самарчанка получила грант в полмилиона рублей на "Тавриде" и теперь поможет самарским музыкантам стать известными

СЕГОДНЯ 06:36 2019-07-16T06:36:59+03:00

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23-летняя самарчанка стала обладательницей гранта форума "Тавриды". 500 тыс. рублей она получила на реализацию своего проекта - открытие лаборатории саунд-промоушена "Перемен". Как объяснила сама девушка, это - первая в России специализированная резиденция, которая поможет продвигаться деятелям музыкальной индустрии в провинциальных городах.

- Проект не только познакомит участников с современным состоянием дел в музыкальной индустрии, актуальными инструментами продюсирования и продвижения, но и даст возможность выступить на музыкальных фестивалях и выпустить творческие продукты на музыкальном лейбле, - говорит Полина.

Победительнице "Тавриды" 23 года, она работает куратором творческого направления в StrelkaHall. Девушка стала одной из 16 победительниц смены "Контемпорари-арт". Проект должны запустить уже в январе 2020 года: сначала будет объявлен набор участников, затем для них пройдут образовательная и творческая программы. В конце будут презентованы итоги: пройдет заключительный концерт, презентуют музыкальные лейблы.

ИСТОЧНИК KP.RU