В Самаре в 2019 году разработают проект Южной обводной дороги
В Самаре продолжается разработка проекта строительства новой магистрали — Южной обводной дороги. Напомним, договор на разработку документации в прошлом году был заключен с АО «Институт транспортных сооружений». Стоимость его составляет 20 млн рублей.
- Южная обводная дорога пройдет от улицы Водников до Южного шоссе. Первый этап предусматривает строительство участка от улицы Водников до улицы Самарской, - говорится в документации на сайте госзакупок.
Согласно контракту, подрядчик должен разработать проект новой дороги до 30 сентября 2019 года. После завершения этих работ будет определена компания, которая займется строительством, а также сроки и финансирование.
ИСТОЧНИК KP.RU