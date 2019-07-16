В Самаре в 2019 году разработают проект Южной обводной дороги

СЕГОДНЯ 08:43 2019-07-16T08:43:53+03:00

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В Самаре продолжается разработка проекта строительства новой магистрали — Южной обводной дороги. Напомним, договор на разработку документации в прошлом году был заключен с АО «Институт транспортных сооружений». Стоимость его составляет 20 млн рублей.

- Южная обводная дорога пройдет от улицы Водников до Южного шоссе. Первый этап предусматривает строительство участка от улицы Водников до улицы Самарской, - говорится в документации на сайте госзакупок.

Согласно контракту, подрядчик должен разработать проект новой дороги до 30 сентября 2019 года. После завершения этих работ будет определена компания, которая займется строительством, а также сроки и финансирование.

ИСТОЧНИК KP.RU