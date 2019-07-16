2019-07-16T09:14:32+03:00
Общество

В Тольятти больше недели разыскивают пропавшую 16-летнюю девушку

Последний раз юную жительницу Автограда видели 6 июля
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ДПСО "Лиза Алерт"Фото: ДПСО "Лиза Алерт"
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В Тольятти больше недели разыскивают 16-летнюю Екатерину Мельникову. 6 июля девушка ушла из дома в Тольятти и до сих пор не вернулась. Об этом сообщают волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

- Приметы девушки: рост 160 см, среднего телосложения, черные волосы ниже плеч, карие глаза. В день исчезновения она была одета в бело-голубую рубашку в полоску, черные джинсы и черно-белые кеды.

Сейчас ведется инфопоиск. Инфорг поиска от ДПСО «Лиза Алерт» - Наталья, телефон: 89277344687. Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки, также просят обращаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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