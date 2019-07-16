2019-07-16T10:52:11+03:00
Общество

В Самаре выбрали 20 парков и скверов для благоустройства в 2020 году

У горожан будет шанс высказать свое мнение по дизайн-проектам обновления общественных пространств
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Парк Щорса - один из претендентов на благоустройство в 2020 году / Фото: МАУ "Парки Самары"Парк Щорса - один из претендентов на благоустройство в 2020 году / Фото: МАУ "Парки Самары"
Изменить размер текста:

В Самаре подвели итоги предварительного голосования по отбору общественных пространств для благоустройства в 2020 году. В список попали 20 территорий.

В Куйбышевском районе это:

Ерик Парк в Волгаре;

сквер Памяти погибшим воинам-односельчанам;

сквер Речников на улице Флотской.

В Октябрьском районе это:

- сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина;

- территория детской площадки, прилегающая к бульвару по улице Челюскинцев;

- сквер в районе дома 6 по ул. Часовой / ул. Ерошевского.

В Красноглинском районе это:

- территория в микрорайоне Крутые Ключи, расположенная с торцов домов № 6 и № 13;

- сквер у ЗАГСа в районе дома 13А по улице Сергея Лазо в поселке Управленческий;

- сквер по улице Овчарова.

В Железнодорожном районе это:

- парк Щорса;

- сквер Первых Космонавтов в районе дома № 13 по улице Гагарина.

В Советском районе это:

- территория по улице Авроры (нечетная сторона) в границах улиц Мориса Тореза и Аэродромной;

- территория в границах улиц Советской Армии и Блюхера.

В Кировском районе это:

- сквер на пересечении улиц Победы и Елизарова;

- территория в районе дома № 111А по улице Транзитной.

В Промышленном районе это:

- парк «Воронежские озера»;

- городской парк культуры и отдыха «Молодежный»;

- детский сквер по улице Победы.

В Самарском районе это сквер на Хлебной площади, а в Ленинском районе это бульвар на улице Мичурина от улицы Владимирской до улицы Дачной.

С 13 по 29 июля в администрациях этих районов пройдут общественные обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств. После того, как чиновники соберут мнение жителей, общественная комиссия утвердит предложенные дизайн-проекты, а в начале августа в городе проведут рейтинговое голосование по отбору мест, которые благоустроят в первую очередь в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Финалисты «Театрального Приволжья» покажут свои постановки на форуме «iВолга 2.0»
В Тольятти полицейские и ОМОН нашли на рынке нелегальных мигрантов
Житель Сызрани переночевал в гостях у друга и оставил его мать без украшений
В Самаре закрыли старейший в городе «Макдоналдс» на Полевой
В Самаре женщина устроила шоппинг с чужой банковской картой и получила один год условно
Мораторий на строительство в исторической части Самары могут ввести от Хлебной площади до Полевой
В Самарской области на берег Волги возле Климовки выбросило сотни мертвых рыб
В Самаре двоих оренбуржцев осудили за попытку сжечь чужой автомобиль по заказу
В Самаре в парке Гагарина закрыли новое колесо обозрения
Миллиардные вложения и сотрудничество со школами Голландии: Академии Коноплева в Тольятти нашли инвестора
В Тольятти больше недели разыскивают пропавшую 16-летнюю девушку
Житель Тольятти вспомнил о своих дочерях и устроился на работу из-за "уголовки"
В Самаре в 2019 году разработают проект Южной обводной дороги
Стало известно, во сколько обойдется реализация проекта исторического поселения в Самаре
Школу на 5 просеке в Самаре обещают построить к 1 сентября 2021 года
Самарчанка получила грант в полмилиона рублей на "Тавриде" и теперь поможет самарским музыкантам стать известными
Остановись, мгновенье! После первого тура РПЛ "Крылья Советов" занимают 1 место в турнирной таблице
Погода в Самаре на 16 июля 2019: осадков не будет, обойдемся без зонта
В центре Самары два парня голыми руками оторвали шлагбаум
В Самаре под суд пойдут малолетние наркодилеры
На проспекте Кирова в Самаре трамвай сошел с рельсов
В Самаре будут судить коммунальщика, из-за которой на ребенка в феврале с крыши свалилась наледь
В Самарской области полицейского подозревают в фальсификации уголовного дела о наркотиках
Стена на площади Славы в Самаре может получить медиаэкраны