В Самаре выбрали 20 парков и скверов для благоустройства в 2020 году

СЕГОДНЯ 10:49 2019-07-16T10:52:11+03:00

Парк Щорса - один из претендентов на благоустройство в 2020 году / Фото: МАУ "Парки Самары"

У горожан будет шанс высказать свое мнение по дизайн-проектам обновления общественных пространств

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В Самаре подвели итоги предварительного голосования по отбору общественных пространств для благоустройства в 2020 году. В список попали 20 территорий.

В Куйбышевском районе это:

Ерик Парк в Волгаре;

сквер Памяти погибшим воинам-односельчанам;

сквер Речников на улице Флотской.

В Октябрьском районе это:

- сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина;

- территория детской площадки, прилегающая к бульвару по улице Челюскинцев;

- сквер в районе дома 6 по ул. Часовой / ул. Ерошевского.

В Красноглинском районе это:

- территория в микрорайоне Крутые Ключи, расположенная с торцов домов № 6 и № 13;

- сквер у ЗАГСа в районе дома 13А по улице Сергея Лазо в поселке Управленческий;

- сквер по улице Овчарова.

В Железнодорожном районе это:

- парк Щорса;

- сквер Первых Космонавтов в районе дома № 13 по улице Гагарина.

В Советском районе это:

- территория по улице Авроры (нечетная сторона) в границах улиц Мориса Тореза и Аэродромной;

- территория в границах улиц Советской Армии и Блюхера.

В Кировском районе это:

- сквер на пересечении улиц Победы и Елизарова;

- территория в районе дома № 111А по улице Транзитной.

В Промышленном районе это:

- парк «Воронежские озера»;

- городской парк культуры и отдыха «Молодежный»;

- детский сквер по улице Победы.

В Самарском районе это сквер на Хлебной площади, а в Ленинском районе это бульвар на улице Мичурина от улицы Владимирской до улицы Дачной.

С 13 по 29 июля в администрациях этих районов пройдут общественные обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств. После того, как чиновники соберут мнение жителей, общественная комиссия утвердит предложенные дизайн-проекты, а в начале августа в городе проведут рейтинговое голосование по отбору мест, которые благоустроят в первую очередь в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU