В Самаре выбрали 20 парков и скверов для благоустройства в 2020 году
В Самаре подвели итоги предварительного голосования по отбору общественных пространств для благоустройства в 2020 году. В список попали 20 территорий.
В Куйбышевском районе это:
Ерик Парк в Волгаре;
сквер Памяти погибшим воинам-односельчанам;
сквер Речников на улице Флотской.
В Октябрьском районе это:
- сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина;
- территория детской площадки, прилегающая к бульвару по улице Челюскинцев;
- сквер в районе дома 6 по ул. Часовой / ул. Ерошевского.
В Красноглинском районе это:
- территория в микрорайоне Крутые Ключи, расположенная с торцов домов № 6 и № 13;
- сквер у ЗАГСа в районе дома 13А по улице Сергея Лазо в поселке Управленческий;
- сквер по улице Овчарова.
В Железнодорожном районе это:
- парк Щорса;
- сквер Первых Космонавтов в районе дома № 13 по улице Гагарина.
В Советском районе это:
- территория по улице Авроры (нечетная сторона) в границах улиц Мориса Тореза и Аэродромной;
- территория в границах улиц Советской Армии и Блюхера.
В Кировском районе это:
- сквер на пересечении улиц Победы и Елизарова;
- территория в районе дома № 111А по улице Транзитной.
В Промышленном районе это:
- парк «Воронежские озера»;
- городской парк культуры и отдыха «Молодежный»;
- детский сквер по улице Победы.
В Самарском районе это сквер на Хлебной площади, а в Ленинском районе это бульвар на улице Мичурина от улицы Владимирской до улицы Дачной.
С 13 по 29 июля в администрациях этих районов пройдут общественные обсуждения дизайн-проектов благоустройства общественных пространств. После того, как чиновники соберут мнение жителей, общественная комиссия утвердит предложенные дизайн-проекты, а в начале августа в городе проведут рейтинговое голосование по отбору мест, которые благоустроят в первую очередь в следующем году.
ИСТОЧНИК KP.RU